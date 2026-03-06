Сейчас мир действительно переживает период сильной трансформации — привычные правила международного права и дипломатии уже не работают так, как раньше. В таких условиях каждое решение требует учитывать не только формальные нормы, но и человеческую солидарность. Что касается наших граждан в Дубае: если кто-то оказался там в сложной ситуации — помощь, конечно, важна. Гуманитарная поддержка всегда оправданна.