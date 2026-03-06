Владимир Путин
6 марта, 10:48

В Госдуме оценили, не пора ли отправлять гумпомощь для застрявших в Дубае россиян

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kirill Neiezhmakov

Логистические компании бьют тревогу: продуктовых запасов в Дубае осталось на 10 дней. Депутат Госдумы Владимир Плякин в беседе с Life.ru оценил, не пора ли отправлять гумпомощь для застрявших в Эмиратах россиян.

Сейчас мир действительно переживает период сильной трансформации — привычные правила международного права и дипломатии уже не работают так, как раньше. В таких условиях каждое решение требует учитывать не только формальные нормы, но и человеческую солидарность. Что касается наших граждан в Дубае: если кто-то оказался там в сложной ситуации — помощь, конечно, важна. Гуманитарная поддержка всегда оправданна.

Парламентарий добавил, что основной принцип должен оставаться простым и человечным: помогать тем, кто в этом нуждается, когда есть возможность.

Напомним, ранее стало известно, что в Дубае запасов свежих продуктов хватит примерно на 10 дней из-за перебоев в логистике, вызванных войной на Ближнем Востоке. Закрытие аэропортов и нарушения работы транспортных цепочек могут привести к дефициту товаров в странах Персидского залива.

