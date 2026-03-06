Владимир Путин
6 марта, 10:54

Омбудсмены РФ и Украины договорились о возвращении ещё одного курянина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Благодаря гуманитарным договорённостям между омбудсменами России и Украины ещё один житель Суджанского района Курской области сможет вернуться домой. Об этом ТАСС сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой.

«В продолжение достигнутых договорённостей гуманитарного диалога российского и украинского омбудсменов, а также при содействии российского военного ведомства домой вернётся ещё один житель Суджанского района Курской области», — говорится в сообщении.

После его возвращения на территории Украины останутся ещё девять жителей региона, которые находятся там уже более года.

Ранее стало известно сообщало о проведении очередного обмена военнопленными с украинской стороной. В результате переговоров из украинского плена были возвращены 300 российских военнослужащих, при этом российская сторона передала Киеву 300 бойцов ВСУ. После обмена освобождённые военные направились к местам дислокации, где им предстоит пройти отдых и медицинскую реабилитацию.

