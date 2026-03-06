Владимир Путин
6 марта, 10:59

Хегсет заявил, что США будут действовать жёстче в военных операциях

Министр войны США Пит Хегсет заявил, что американские военные в будущем будут действовать более жёстко: подход к ведению операций изменится. Он отметил, что прежняя стратегия больше не будет применяться. Речь идёт о войнах, которые, по его мнению, сопровождались ограничениями и неясными целями.

«Глупые войны, политкорректные войны прошлого — полная противоположность тому, что мы делаем сейчас. У них были расплывчатые цели и ограниченные правила ведения боевых действий — такого больше не будет», — заявил Хегест.

Ранее американский журналист Такер Карлсон назвал действия США против Ирана «абсолютно отвратительной злой войной», подчеркнув, что она проводится исключительно в интересах Израиля. Журналист отметил, что военные действия США не связаны с национальной безопасностью, экономикой или угрозой оружия массового поражения.

