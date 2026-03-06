Гражданин Великобритании Бенджамин Стимсон получил российский паспорт в столичном главке МВД. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём телеграм-канале.

Участник СВО из Великобритании получил российское гражданство. Видео © Telegram / Ирина Волк

«Теперь я гражданин Российской Федерации... Несмотря на то, что мои корни в Англии, моё будущее здесь, в России. Это листья и плоды на дереве жизни», – сказал новоиспечённый россиянин.

Ещё в мае позапрошлого года уроженец британского графства Большой Манчестер подписал контракт с российским оборонным ведомством. Почти год мужчина нёс службу в Донецкой Народной Республике, где приобрёл военно-учётную специальность.

Благодаря участию в спецоперации иностранец смог получить паспорт РФ по упрощённой схеме. Соответствующее решение приняли в столичном управлении МВД.

Ранее стало известно, что российское посольство во Франция получило 170 заявок от тех, кто желает получить гражданство РФ. Среди них были представители разных слоёв общества — от крестьян до молодых специалистов в IT.