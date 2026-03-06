Верховный суд освободил из колонии участницу ОПГ после рождения ребёнка

Верховный суд России освободил из колонии Елизавету Эмгрунт, осуждённую за участие в организованной преступной группе, и отсрочил исполнение наказания до достижения её ребёнком 14 лет. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе суда.

«Верховный Суд Российской Федерации признал доводы жалобы заслуживающими внимания, освободил Елизавету Эмгрунт из-под стражи и отсрочил отбывание наказания до достижения её ребёнком 14-летнего возраста», — говорится в сообщении.

В мае прошлого года Краснодарский краевой суд приговорил участников банды, похищавших нечистых на руку наркокурьеров и вымогавших у них деньги, к срокам до 10 лет лишения свободы. Эмгрунт выполняла роль водителя в составе ОПГ. Сначала ей назначили условный срок, затем наказание ужесточили и отправили в колонию.

После рождения дочери осуждённая обратилась в кассацию. Верховный суд учёл, что Эмгрунт не применяла насилия и не причиняла морального или физического вреда потерпевшим, а также признала вину, что повлияло на решение о её освобождении и отсрочке наказания.

Ранее Верховный суд России отменил приговор Анастасии Андриенко из Ставропольского края, которую нижестоящий суд признал виновной за попытку защититься от нападения бывшего мужа. Производство по уголовному делу прекращено за отсутствием состава преступления, а за Андриенко закреплено право на реабилитацию.