Тема Гренландии может вернуться в авангард международной повестки, считает политолог
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ivan Marc
Тема Гренландии не исчезнет из европейской политики, несмотря на острые кризисы в Иране и на Украине. Такое мнение озвучил политолог Иван Скрипка.
Олег Скрипка о гренландском вопросе. Видео © Пятый канал
В комментарии Пятому каналу он пояснил, что в странах Северной Европы эксперты и политики подчёркивают необходимость поддерживать и Гренландию, и Киев одновременно. Ранее единая позиция европейцев помогла сдержать возможные шаги администрации президента США в отношении острова. После временного затишья тема снова выходит на международный уровень.
Скрипка не исключает, что вопрос может вернуться в авангард повестки. Он обратил внимание на активизацию Дании и Гренландии в вопросах защиты суверенитета и расширения автономии, включая возможное изменение статуса территории в отношениях с Копенгагеном и Евросоюзом.
Эксперт также упомянул Исландию, где в феврале анонсировали референдум о вступлении в ЕС. По его мнению, это часть общей тенденции — укреплять международные партнёрства, чтобы снизить риски внешнего давления.
В США тоже не забывают «подогревать» вопрос о притязаниях Дональда Трампа на Гренландию. Заместитель главы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби заявил, что Штаты работают над установлением контроля над Гренландией. По его словам, процесс идёт по другим каналам, и в ведомстве настроены оптимистично.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.