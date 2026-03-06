Тема Гренландии может вернуться в авангард международной повестки, считает политолог

Тема Гренландии не исчезнет из европейской политики, несмотря на острые кризисы в Иране и на Украине. Такое мнение озвучил политолог Иван Скрипка.

Олег Скрипка о гренландском вопросе. Видео © Пятый канал

В комментарии Пятому каналу он пояснил, что в странах Северной Европы эксперты и политики подчёркивают необходимость поддерживать и Гренландию, и Киев одновременно. Ранее единая позиция европейцев помогла сдержать возможные шаги администрации президента США в отношении острова. После временного затишья тема снова выходит на международный уровень.

Скрипка не исключает, что вопрос может вернуться в авангард повестки. Он обратил внимание на активизацию Дании и Гренландии в вопросах защиты суверенитета и расширения автономии, включая возможное изменение статуса территории в отношениях с Копенгагеном и Евросоюзом.

Эксперт также упомянул Исландию, где в феврале анонсировали референдум о вступлении в ЕС. По его мнению, это часть общей тенденции — укреплять международные партнёрства, чтобы снизить риски внешнего давления.

В США тоже не забывают «подогревать» вопрос о притязаниях Дональда Трампа на Гренландию. Заместитель главы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби заявил, что Штаты работают над установлением контроля над Гренландией. По его словам, процесс идёт по другим каналам, и в ведомстве настроены оптимистично.