Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 11:34

Около 8 тысяч пассажиров сегодня улетят в РФ с Ближнего Востока на 34 рейсах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Авиакомпании планируют выполнить десятки рейсов из стран Ближнего Востока для перевозки пассажиров, чьи перелёты ранее были отменены или перенесены. Об этом сообщили в Министерстве транспорта России. По данным ведомства, речь идёт о вылетах из Объединённых Арабских Эмиратов и Омана.

«На сегодня запланировано 34 вылета с 7,7 тыс. пассажиров. На каждый из согласованных с зарубежными авиавластями рейсов перевозчики делают перебронирование в соответствии с ранее купленными билетами », — указали в ведомстве.

В Минтрансе уточнили, что 5 марта состоялся 41 рейс вместо запланированных 37. Благодаря этому вместо 8 тысяч пассажиров было перевезено 8,6 тысячи.

Авиакомпания Emirates потеряла данные туристов из РФ, застрявших на Маврикии
Авиакомпания Emirates потеряла данные туристов из РФ, застрявших на Маврикии

Ранее Life.ru сообщал, что авиакомпания «Победа» отменила рейсы в ОАЭ и обратно, назначенные с 9 по 29 марта. 7 марта состоятся рейсы Дубай (Аль-Мактум) — Москва (Внуково), Фуджейра — Махачкала и Фуджейра — Москва (Внуково). Доступно разное время вылетов.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Минтранс РФ
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • ОАЭ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar