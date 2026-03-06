Около 8 тысяч пассажиров сегодня улетят в РФ с Ближнего Востока на 34 рейсах

Авиакомпании планируют выполнить десятки рейсов из стран Ближнего Востока для перевозки пассажиров, чьи перелёты ранее были отменены или перенесены. Об этом сообщили в Министерстве транспорта России. По данным ведомства, речь идёт о вылетах из Объединённых Арабских Эмиратов и Омана.

«На сегодня запланировано 34 вылета с 7,7 тыс. пассажиров. На каждый из согласованных с зарубежными авиавластями рейсов перевозчики делают перебронирование в соответствии с ранее купленными билетами », — указали в ведомстве.

В Минтрансе уточнили, что 5 марта состоялся 41 рейс вместо запланированных 37. Благодаря этому вместо 8 тысяч пассажиров было перевезено 8,6 тысячи.

Ранее Life.ru сообщал, что авиакомпания «Победа» отменила рейсы в ОАЭ и обратно, назначенные с 9 по 29 марта. 7 марта состоятся рейсы Дубай (Аль-Мактум) — Москва (Внуково), Фуджейра — Махачкала и Фуджейра — Москва (Внуково). Доступно разное время вылетов.