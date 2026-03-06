КСИР сообщил о применении гиперзвуковых ракет Fattah в 22-й волне атак на Израиль

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о деталях 22-й волны ракетных ударов по Израилю в рамках операции «Правдивое обещание — 4». По данным военных, в ходе атаки применялись сверхтяжёлые баллистические ракеты средней дальности Khorramshahr-4 с боевой частью весом 1,5 тонны, а также гиперзвуковые ракеты Fattah.

«22-я волна операции «Правдивое обещание — 4» началась с массированного запуска ракет Khorramshahr-4, Kheibar и Fattah в центр оккупированных территорий», — приводит заявление КСИР агентство Tasnim.

Информация о поражённых целях и возможных жертвах пока не раскрывается. Израильская сторона официально не комментировала заявления Тегерана.

Ранее стало известно, что Иран намерен нарастить масштаб ударов по позициям США и Израиля в ближайшие дни. В Иране также отчитались о проведённых операциях: под удар попали авиабаза Рамат Давид и радиолокационный объект на базе Мерон в Израиле. Кроме того, были атакованы штаб США в Эрбиле (Ирак) и американская база в Кувейте.