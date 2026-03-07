Только 8% мужчин в России помогают жене по дому, «чтобы не орала», остальные делают это добровольно

Более 33% мужчин в России делят домашние обязанности с партнёршей поровну, при этом мужья всё чаще берут на себя не «разовые» задачи, а регулярную рутину. Об этом свидетельствует исследование бренда Röndell, которое есть в распоряжении Life.ru.

Выяснилось, что самой распространённой обязанностью оказались покупки для дома — их выполняют 87% опрошенных мужчин. Мелким ремонтом и физической работой занимаются 80% россиян. Приготовлением еды — 77%, мытьём посуды — 75%, уборкой — 67%. Стирка и глажка менее популярны — их выполняют 38%. Забота о детях, прогулки и помощь с уроками входят в обязанности 22% мужчин.

21% представителей сильного пола выполняют работу по дому несколько раз в неделю, а 2% подключаются лишь эпизодически — если партнёрша устала или заболела. Почти никогда не участвуют в хозяйстве менее 2% опрошенных. При этом есть и 1% респондентов, которые по-прежнему придерживаются традиционных установок: одни ограничиваются приготовлением мяса как «мужской» функцией, другие считают ведение хозяйства исключительно женской зоной ответственности.

Ещё часть мужчин выбирает ситуативный формат: почти 5% мужчин помогают только по просьбе женщины, делают лишь то, что умеют лучше всего, или действуют по настроению — могут активно включиться на короткое время, а затем снова взять паузу.

Значительную роль в облегчении быта играет техника. Главным помощником в доме большинство — 92% — назвали стиральную машину. Пылесосы отметили 70%, а 50% опрошенных ценят любую технику, экономящую время.

Главной мотивацией участия в домашних делах 37% мужчин назвали личное ощущение ответственности. Еще 22% рассматривают помощь как проявление любви и заботы. Для 8% это способ избежать конфликтов, а для других 8% участников опроса — вопрос репутации и нежелание выглядеть беспомощным в быту.

При этом 20% считают, что помощь по дому укрепляет отношения и повышает доверие. Вместе с тем 17% воспринимают участие не как жест внимания, а как обязанность.

Изменения заметны и на уровне восприятия: 27% считают, что мужчины стали более вовлечёнными, 20% отмечают исчезновение жёсткого деления ролей. А каждый десятый говорит об активизации молодых мужчин и росте автоматизации быта.

«Исследование показывает, что роль мужчин в семье заметно трансформируется: от традиционного образа «добытчика» к активному участнику повседневной жизни. Всё больше представителей сильного пола регулярно включаются в бытовые процессы, принимают решения и разделяют ответственность за дом наравне с партнёршей», — заявили авторы исследования.