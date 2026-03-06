FT узнала о рисковом миллиардере, работающем в Ормузском проливе

Греческая судоходная компания Dynacom Tankers, принадлежащая миллиардеру Джорджу Прокопиу, продолжает проводить свои танкеры через Ормузский пролив после 28 февраля, несмотря на рост военной напряжённости и приостановку транзита у большинства конкурентов. Об этом стало известно The Financial Times.

Согласно данным Lloyd's List, Dynacom пересекает пролив преимущественно ночью и отключает транспондеры AIS, что нарушает Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS). Это позволяет снизить вероятность обнаружения в условиях военного конфликта, хотя повышает риски для судов.

С конца февраля по начало марта как минимум пять танкеров компании прошли опасный участок скрытно, а одно судно отправилось в порт Джейбель-Дханна с отключённым AIS. Решение компании продиктовано не только смелостью, но и экономическим расчётом: страховое покрытие военных рисков по выгодным тарифам делает перевозки через Ормузский пролив прибыльными, несмотря на резкое повышение ставок у конкурентов.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи опроверг сообщения о намерении Тегерана перекрыть Ормузский пролив. Судоходство в проливе нарушено не действиями Ирана, а из-за отказа владельцев судов и танкеров рисковать проходом через регион. Аракчи отметил, что на данный момент Иран не планирует блокировать ключевой морской коридор.