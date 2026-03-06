Суд заочно арестовал экс-замгубернатора Вологодской области Родионова
Экс-замгубернатор Вологодской области Дмитрий Родионов. Обложка © VK / Дмитрий Родионов
Бывшего заместителя губернатора Вологодской области — экс-министра экономического развития промышленности и торговли региона, бывшего вице-премьера правительства Карелии Дмитрия Родионова заочно арестовал Петрозаводский городской суд в Карелии. Об этом ТАСС сообщили в суде.
«Родионову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно», — сказал собеседник агентства.
Дмитрий Родионов скрывается от следствия, что стало основанием для заочного ареста.
Напомним, что в сентябре прошлого года заместитель губернатора Вологодской области Дмитрий Родионов был задержан по подозрению в хищениях на предыдущем месте работы. Речь идёт о возможном злоупотреблении служебным положением, когда он занимал пост вице-премьера правительства Карелии до назначения в Вологодскую область в феврале.
