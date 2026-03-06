Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 12:26

Число долларовых миллиардеров в России увеличилось на 16 и достигло 105 человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MVelishchuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MVelishchuk

В России за последний год появилось 16 новых долларовых миллиардеров, теперь их общее число составляет 105 человек, общее состояние достигло 493 миллиарда долларов. Об этом говорится в докладе китайской исследовательской организации Hurun Research Institute.

По её данным, основные отрасли, в которых работают российские миллиардеры, — металлургия и горнодобывающая промышленность (20 человек), инвестиции (13), розничная торговля и энергетика (по 10 человек). Наиболее популярным городом проживания остаётся Москва, где живут 82 миллиардера. Средний возраст российских долларовых миллиардеров составляет 61 год.

В 2026 году в мире насчитывается 4020 долларовых миллиардеров. Лидером по их числу остаётся Китай — 1110, за ним следуют США с 1000, Индия — 308, Германия, Великобритания и Швейцария. Расчёты основаны на данных по состоянию на 15 января 2026 года.

Британка стала в 100 тысяч раз богаче Илона Маска благодаря пристрастию к кофе
Британка стала в 100 тысяч раз богаче Илона Маска благодаря пристрастию к кофе

Ранее сообщалось, что Россия догнала Британию по числу миллиардеров. Страны делят четвёртое место в общем списке.

Все самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Китай
  • Личные финансы
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar