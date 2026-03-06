Число долларовых миллиардеров в России увеличилось на 16 и достигло 105 человек

В России за последний год появилось 16 новых долларовых миллиардеров, теперь их общее число составляет 105 человек, общее состояние достигло 493 миллиарда долларов. Об этом говорится в докладе китайской исследовательской организации Hurun Research Institute.

По её данным, основные отрасли, в которых работают российские миллиардеры, — металлургия и горнодобывающая промышленность (20 человек), инвестиции (13), розничная торговля и энергетика (по 10 человек). Наиболее популярным городом проживания остаётся Москва, где живут 82 миллиардера. Средний возраст российских долларовых миллиардеров составляет 61 год.

В 2026 году в мире насчитывается 4020 долларовых миллиардеров. Лидером по их числу остаётся Китай — 1110, за ним следуют США с 1000, Индия — 308, Германия, Великобритания и Швейцария. Расчёты основаны на данных по состоянию на 15 января 2026 года.

Ранее сообщалось, что Россия догнала Британию по числу миллиардеров. Страны делят четвёртое место в общем списке.