Американист раскрыл, какой главный козырь проморгал вечно пресмыкающийся Зеленский

Владимир Зеленский столкнулся с серьёзным кризисом поддержки: США и Европа переключили ресурсы и информационную повестку на эскалацию в Иране. Такое мнение высказал политолог-американист Павел Дубравский.

По его словам, потеря фокуса со стороны западных СМИ и политиков лишает Киев того особого статуса, который Украина имела в 2022–2023 годах. Сегодня всё внимание приковано к Ближнему Востоку, и это носит системный характер.

В разговоре с NEWS.ru эксперт отметил, что у России и США есть интересы в регионе, и Вашингтону теперь приходится беречь вооружения для себя и Израиля. Поэтому поставки на Украину в ближайшее время маловероятны. Украинский вопрос, хотя и не исчезнет с переговорной карты, уходит на второй план.

Дубравский добавил, что ближневосточный конфликт порождает новые глобальные вызовы — терроризм и миграционные волны, которые затронут и Европу, и Америку. Радикализация населения на религиозной почве станет системной проблемой для Запада.

Сам Зеленский тем временем пытается сохранить лицо, демонстрируя вовлечённость Киева в иранские события. Как передают СМИ, в ближайшее время украинские эксперты по борьбе с дронами приступят к работе на американских базах на Ближнем Востоке. Решение якобы принято после того, как Вашингтон запросил у Киева помощь в защите своих объектов и персонала. Американская сторона этого не подтверждала.