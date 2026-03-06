Фура смяла легковушку на трассе в Кузбассе: погибли 3-месячная девочка и две женщины

На трассе в Кемеровской области в результате лобового столкновения легковушки с грузовиком погибли три человека, включая трёхмесячного ребёнка. Данную информацию передали в региональном управлении МВД.

В Кузбассе в ДТП погибли три человека. Фото © Telegram / Следком Кузбасса

Авария произошла днём на 12-м километре автодороги «Обход города Мариинска» трассы Р-255 «Сибирь». По предварительным данным, 42-летняя водитель автомобиля «Тойота Королла Ранкс» решила обогнать грузовой автовоз, выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем. Женщина за рулём иномарки, а также 21-летняя пассажирка и находившаяся в салоне трёхмесячная девочка скончались на месте от полученных травм.

В Кузбассе в ДТП погибли три человека. Фото © Telegram / Следком Кузбасса

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлёкшем смерть двух и более лиц. Для выяснения деталей ДТП будет назначена автотехническая экспертиза. Прокуратура города Мариинска поставила дело на контроль

Ранее сообщалось, что в Барнауле произошло столкновение школьного автобуса с двумя легковыми автомобилями, в результате которого пострадали дети. Авария случилась на Южном тракте. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом ПАЗ, перевозившим школьников.