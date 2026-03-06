В Банке России рассказали, почему нельзя сделать две ключевые ставки

Банк России разъяснил, почему невозможно установить отдельную пониженную ключевую ставку для бизнеса при сохранении высокой для потребителей. Ответы на этот вопрос регулятор опубликовал в своём Telegram-канале.

«Попытка «перекрыть кран» для одних заёмщиков и «открыть» для других в экономике не работает. Ключевое значение для инфляции имеет не категория заёмщика, а общий объём кредитования, который увеличивает количество денег в экономике», — отметили в ЦБ.

В Банке России пояснили, что компании, получившие дешёвые средства, в конечном счёте направят их на зарплаты сотрудникам, а поставщики сырья и оборудования для этих компаний тоже увеличат доходы работников.

«Эти дополнительные деньги точно так же, как и потребительские кредиты, будут расширять спрос. Просто путь окажется чуть длиннее, но общий эффект на инфляцию — тот же», — указали в регуляторе.

В ЦБ подчеркнули, что по-настоящему доступные кредиты для всех возможны только при устойчиво низкой инфляции. Именно поэтому денежно-кредитная политика влияет на ставки в экономике в целом, а адресная поддержка применяется правительством точечно — для помощи приоритетным отраслям без разгона общего роста цен.

