Прокурор попросил ужесточить приговор стендап-комику Останину*

Прокуратура попросила Мосгорсуд ужесточить приговор стендап-комику Артемию Останину*. Артист ранее был осуждён по делу об оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти.

Во время рассмотрения дела в апелляционной инстанции государственное обвинение предложило увеличить срок наказания до 5 лет и 11 месяцев лишения свободы.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.