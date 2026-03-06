Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 13:05

Прокурор попросил ужесточить приговор стендап-комику Останину*

Артемий Останин*. Обложка © РИА Новости / Кристина Соловьёва

Артемий Останин*. Обложка © РИА Новости / Кристина Соловьёва

Прокуратура попросила Мосгорсуд ужесточить приговор стендап-комику Артемию Останину*. Артист ранее был осуждён по делу об оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти.

Во время рассмотрения дела в апелляционной инстанции государственное обвинение предложило увеличить срок наказания до 5 лет и 11 месяцев лишения свободы.

Комик Останин* рассмеялся, услышав приговор за оскорбление участника СВО
Комик Останин* рассмеялся, услышав приговор за оскорбление участника СВО

Напомним, что Останин* был задержан правоохранительными органами после оскорбительного высказывания о инвалиде-ветеране СВО, когда пытался покинуть территорию России. Его доставили в Москву для допроса. Там комик заявил, что не собирался никого оскорблять, и принёс извинения за свое выступление. Суд приговорил его к 5 годам и 9 месяцам лишения свободы.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar