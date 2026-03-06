Прокурор попросил ужесточить приговор стендап-комику Останину*
Артемий Останин*. Обложка © РИА Новости / Кристина Соловьёва
Прокуратура попросила Мосгорсуд ужесточить приговор стендап-комику Артемию Останину*. Артист ранее был осуждён по делу об оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти.
Во время рассмотрения дела в апелляционной инстанции государственное обвинение предложило увеличить срок наказания до 5 лет и 11 месяцев лишения свободы.
Напомним, что Останин* был задержан правоохранительными органами после оскорбительного высказывания о инвалиде-ветеране СВО, когда пытался покинуть территорию России. Его доставили в Москву для допроса. Там комик заявил, что не собирался никого оскорблять, и принёс извинения за свое выступление. Суд приговорил его к 5 годам и 9 месяцам лишения свободы.
* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.