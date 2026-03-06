Кроссовер Chery Tiggo 4 сняли с продаж на российском авторынке

С официального российского сайта Chery исчезла информация о компактном кроссовере Tiggo 4, что может означать завершение продаж модели. На данный момент на сайте марки представлены кроссоверы Tiggo 7L, Tiggo 8 Pro Max и Tiggo 9, а также седан Arrizo 8.

Несмотря на то, что некоторые запасы автомобилей ещё остались у дилеров, компания намекнула на дальнейшее развитие модельного ряда под брендом Tenet. На главной странице её сайта появилась ссылка на портал российской марки.

Chery Tiggo 4 появился на российском рынке осенью 2024 года как обновлённая версия Tiggo 4 Pro. Цены на машины 2025 года выпуска варьировались от 2,04 до 2,67 миллиона рублей. В разделе наличия на официальном сайте сейчас доступны для заказа пять экземпляров автомобилей 2025 года и два Tiggo 4 Pro.

Аналогом Chery Tiggo 4 выступает кроссовер Tenet T4, который выпускается на заводе в Калужской области с прошлого года. Его стоимость сопоставима с оригиналом: от 2,05 до 2,43 миллиона рублей. Автомобиль предлагается с 1,5-литровым мотором мощностью 113 либо 147 лошадиных сил в сочетании с механикой, вариатором или «роботом».

