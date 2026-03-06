Владимир Путин
6 марта, 13:08

Кроссовер Chery Tiggo 4 сняли с продаж на российском авторынке

С официального российского сайта Chery исчезла информация о компактном кроссовере Tiggo 4, что может означать завершение продаж модели. На данный момент на сайте марки представлены кроссоверы Tiggo 7L, Tiggo 8 Pro Max и Tiggo 9, а также седан Arrizo 8.

Несмотря на то, что некоторые запасы автомобилей ещё остались у дилеров, компания намекнула на дальнейшее развитие модельного ряда под брендом Tenet. На главной странице её сайта появилась ссылка на портал российской марки.

Chery Tiggo 4 появился на российском рынке осенью 2024 года как обновлённая версия Tiggo 4 Pro. Цены на машины 2025 года выпуска варьировались от 2,04 до 2,67 миллиона рублей. В разделе наличия на официальном сайте сейчас доступны для заказа пять экземпляров автомобилей 2025 года и два Tiggo 4 Pro.

Аналогом Chery Tiggo 4 выступает кроссовер Tenet T4, который выпускается на заводе в Калужской области с прошлого года. Его стоимость сопоставима с оригиналом: от 2,05 до 2,43 миллиона рублей. Автомобиль предлагается с 1,5-литровым мотором мощностью 113 либо 147 лошадиных сил в сочетании с механикой, вариатором или «роботом».

Средняя цена нового российского автомобиля упала ниже двух миллионов рублей
Средняя цена нового российского автомобиля упала ниже двух миллионов рублей

Ранее сообщалось, что столичный автопроизводитель «Москвич» начал продажи новейшей линейки кроссоверов — моделей М70 и М90. Автомобили уже поступили в дилерские центры по всей стране. Линейка «М» теперь доступна в 60 дилерских центрах «Москвич».

Всё об автомобилях: рынок, законы и автоновости — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.

Юлия Сафиулина
