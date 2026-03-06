Сильная Европа Вашингтону не нужна. Ещё в ходе предвыборной кампании 2024 года будущий президент США Дональд Трамп прямо сказал, что в случае вооружённого конфликта между Россией и «неплатёжеспособным» членом НАТО, не только не вступится за такого союзника, но и позволит РФ делать всё, что Москва сочтёт нужным. Об этом напомнил учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев, комментируя отношения США с партнёрами на фоне конфликта в Иране.

Он пояснил, что единый ЕС без внутренних конфликтов стал бы опасным конкурентом для американцев. Поэтому Трампу выгодна Европа, которая покупает американское оружие и газ, но не имеет собственной армии и глобальных производств. Это ставит под вопрос защиту любой страны НАТО.

На Ближнем Востоке, по словам Малофеева, ситуация ещё прозрачнее: поддержка США носит формальный характер, и при изменении баланса сил местные игроки легко отвернутся. Исключение — Израиль, с которым у Америки тотальное совпадение интересов.

Все остальные союзники для США — лишь расходный материал, резюмирует Малофеев. И Россия, по его мнению, имеет полное право «этот материал израсходовать» точечными ударами по военным заводам, складам и логистике в Прибалтике, Польше и Румынии.

Тем временем в Европе начинают прозревать. Министр энергетики Норвегии Терье Осланд допустил, что из-за кризиса на Ближнем Востоке Евросоюзу придётся пересмотреть санкционную политику в отношении России. Он напомнил, что ЕС декларировал отказ от российских энергоносителей, но последние события вносят коррективы. По словам Осланда, за минувшие дни произошли очень тяжёлые события, и теперь дискуссии о закупках топлива из РФ могут возобновиться.