«Вау, подарочная карта — 0 рублей»: Петербуржец потратил на сертификаты с нулевым балансом 25 тысяч

Житель Санкт-Петербурга столкнулся с проблемой после покупки подарочных карт в супермаркете «Золотое яблоко». Вместо оплаченного номинала на них оказался нулевой баланс. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

30-летний Дмитрий решил заранее подготовить подарки к Международному женскому дню. 3 марта он приобрёл четыре сертификата — три на 5 тысяч рублей и один на 10 тысяч. Оплата прошла успешно, а через два дня курьер доставил конверты с картами. После получения мужчина решил проверить баланс.

Поскольку номинал на самих карточках не указан, он вскрыл каждый конверт и отсканировал код. Все четыре карты показали одинаковый результат — баланс 0 рублей. После этого покупатель обратился в службу поддержки. Сначала ему сообщили, что ответ дадут в течение трёх дней. Позже в компании заявили, что оформлена заявка на возврат денег.

Ранее Life.ru писал, что бьюти-мошенники в преддверии 8 Марта массово угоняют аккаунты мастеров красоты. Они нацелились на маникюрш, бровистов и косметологов. Главная цель аферистов — получить доступ к рабочим Telegram-аккаунтам, где хранятся данные клиентов,