Цена нефти Brent впервые за два года превысила 90 долларов за баррель

Стоимость фьючерсов на нефть эталонной марки Brent впервые с 9 апреля 2024 года преодолела отметку в 90 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют текущие данные торгов на лондонской бирже ICE.

По состоянию на 16:47 по московскому времени майские фьючерсы прибавляли в цене 5,37%, выйдя на уровень ровно 90 долларов за баррель. Уже спустя несколько минут рост ускорился до 5,60%, а цена достигла 90,19 доллара.

Почти синхронно дорожала и американская нефть: фьючерсы на марку WTI с поставкой в апреле 2026 года подскочили на 8,09%, до 87,56 доллара за баррель.

Рынок отреагировал ростом на новые тарифные угрозы со стороны США и очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке. Трейдеры закладывают в цены риски сокращения предложения, если конфликт затронет ключевые маршруты транспортировки сырья.

Ранее появилась информация, что администрация США готовит масштабное экономическое предложение для Китая, направленное на вытеснение российской нефти с рынка КНР. Этот вопрос станет ключевым на предстоящих переговорах министра финансов США Скотта Бессента с вице-премьером Госсовета Китая Хэ Лифэном в Париже в середине марта.