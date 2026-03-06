Захарова: Европа идёт к самоубийству, вводя новые санкции против России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Европа действует безрассудно, принимая новые санкции против России, несмотря на глобальный энергетический кризис. Об этом она сообщила РИА «Новости».
«Европа находится в стадии абсолютного безумия и самоубийства, потому что не учитывает изменение ситуации, в том числе с энергоносителями», — подчеркнула Захарова.
Захарова отметила, что решение о санкциях против России принимается без учёта экономической ситуации, которая быстро меняется из-за кризиса на Ближнем Востоке. По её словам, ранее западные страны объясняли санкции «неправильными действиями России», якобы защищая права человека и поддерживая демократию на Украине.
Дипломат подчеркнула, что теперь все понимают: европейские страны не учитывают новые реалии, включая дефицит энергоносителей, связанный с конфликтом, устроенным США и Израилем в отношении Ирана.
Ранее в Британии заявили, что Европейскому союзу следует снять санкции с российских энергоносителей на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Война в Иране вынуждает Европу ради собственной безопасности вести переговоры с Россией. В рамках мирного урегулирования ЕС должен предложить отмену санкций и вновь открыть рынок для российских энергоносителей.
