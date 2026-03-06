Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Европа действует безрассудно, принимая новые санкции против России, несмотря на глобальный энергетический кризис. Об этом она сообщила РИА «Новости».

«Европа находится в стадии абсолютного безумия и самоубийства, потому что не учитывает изменение ситуации, в том числе с энергоносителями», — подчеркнула Захарова.

Захарова отметила, что решение о санкциях против России принимается без учёта экономической ситуации, которая быстро меняется из-за кризиса на Ближнем Востоке. По её словам, ранее западные страны объясняли санкции «неправильными действиями России», якобы защищая права человека и поддерживая демократию на Украине.

Дипломат подчеркнула, что теперь все понимают: европейские страны не учитывают новые реалии, включая дефицит энергоносителей, связанный с конфликтом, устроенным США и Израилем в отношении Ирана.

Ранее в Британии заявили, что Европейскому союзу следует снять санкции с российских энергоносителей на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Война в Иране вынуждает Европу ради собственной безопасности вести переговоры с Россией. В рамках мирного урегулирования ЕС должен предложить отмену санкций и вновь открыть рынок для российских энергоносителей.