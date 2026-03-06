Европейскому союзу необходимо снять санкции с российских энергоносителей на фоне конфликта на Ближнем Востоке. С таким призывом выступил британский портал UnHerd.

Авторы материала утверждают, что война в Иране вынуждает Европу ради собственной безопасности сесть за стол переговоров с РФ. В рамках мирного урегулирования ЕС следует предложить отказ от санкций и вновь открыть свой рынок для российских энергоносителей. Более того, чем быстрее европейцы осознают эту необходимость, тем скорее они смогут предпринять действенные шаги для обеспечения безопасности собственного континента.

«Война в Иране привела к тому, что Европа ради собственного же блага должна в рамках мирного урегулирования предложить отказ от санкций и обозначить свою открытость для российских энергоносителей», — говорится в материале.

Ранее президент России Владимир Путин уже анонсировал комплекс мер по изменению экспортных маршрутов и поручил правительству совместно с компаниями проработать переориентацию газовой отрасли. Инициатива нацелена на снижение зависимости от европейского направления. Китайское издание заявило, что данное решение спутало все карты ЕС и нанесло ему психологическую травму.