Французы запаниковали после слов Путина и призвали «отменить идиотские санкции»
Филиппо призвал Париж отказаться от санкций против РФ из-за слов Путина о газе
Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Париж отказаться от антироссийских санкций. По его мнению, это необходимо на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и угрозы энергетического кризиса.
«В разгар энергетического кризиса, связанного с войной в Иране, Путин предлагает немедленно прекратить поставки газа ещё до того, как ЕС успеет отреагировать! Ситуация изменилась! Давайте остановим эти идиотские и разрушительные антироссийские санкции, которые приносят пользу только США!» — написал Филиппо в соцсети X.
Напомним, что Владимир Путин анонсировал новые шаги по перенаправлению газовых потоков, поручив правительству совместно с профильными компаниями проработать вопрос переориентации отрасли. Глава государства пояснил, что речь идёт о снижении зависимости от европейского направления. В Кремле отметили, что предложение главы государства проанализировать перспективы перенаправления поставок газа на новые рынки продиктовано исключительно интересами страны.
