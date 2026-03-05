Владимир Путин
Французы запаниковали после слов Путина и призвали «отменить идиотские санкции»

Филиппо призвал Париж отказаться от санкций против РФ из-за слов Путина о газе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Thomas Dutour

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Париж отказаться от антироссийских санкций. По его мнению, это необходимо на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и угрозы энергетического кризиса.

«В разгар энергетического кризиса, связанного с войной в Иране, Путин предлагает немедленно прекратить поставки газа ещё до того, как ЕС успеет отреагировать! Ситуация изменилась! Давайте остановим эти идиотские и разрушительные антироссийские санкции, которые приносят пользу только США!»написал Филиппо в соцсети X.

Цена газа в Европе превысила $650 после заявления Путина о поставках
Цена газа в Европе превысила $650 после заявления Путина о поставках

Напомним, что Владимир Путин анонсировал новые шаги по перенаправлению газовых потоков, поручив правительству совместно с профильными компаниями проработать вопрос переориентации отрасли. Глава государства пояснил, что речь идёт о снижении зависимости от европейского направления. В Кремле отметили, что предложение главы государства проанализировать перспективы перенаправления поставок газа на новые рынки продиктовано исключительно интересами страны.

