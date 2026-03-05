Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Париж отказаться от антироссийских санкций. По его мнению, это необходимо на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и угрозы энергетического кризиса.

«В разгар энергетического кризиса, связанного с войной в Иране, Путин предлагает немедленно прекратить поставки газа ещё до того, как ЕС успеет отреагировать! Ситуация изменилась! Давайте остановим эти идиотские и разрушительные антироссийские санкции, которые приносят пользу только США!» — написал Филиппо в соцсети X.