На Родину с Украины возвращаются ещё несколько курян: бабушка, внучка и питбуль Кент

Ещё две жительницы курского приграничья возвращаются домой, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. По его словам, украинская сторона обратилась к Белоруссии, чтобы обменять украинку, которая отбывала там наказание. По поручению Александра Лукашенко состоялся её обмен на двух жительниц Суджанского района — бабушки и внучки 85-ти и 42-х лет.

«Уже поговорил с ними по телефону: благодарят и счастливы, что возвращаются на Родину. Сейчас их доставили в больницу, женщин осмотрели медики — госпитализация им не требуется. Как только они будут в Курске, их повторно осмотрят врачи», — написал Хинштейн.

С ними домой возвращается ещё один «курянин» — питбуль Кент.

Пока женщин разместят в ПВР, помогут с восстановлением документов и оформлением всех выплат.

А ранее стало известно, что благодаря гуманитарным договорённостям между омбудсменами России и Украины ещё один житель Суджанского района Курской области сможет вернуться домой.