Морозы будут наведываться в Московский регион до середины апреля

Ночью 9 марта Москву и область ждёт очередной кратковременный удар холода. Руководитель прогностического центра Александр Шувалов предупредил, что морозы могут возвращаться в столичный регион вплоть до середины апреля.

По словам синоптика, серьёзное похолодание уйдёт на восток — в Поволжье, где в ночь на 9 марта возможны морозы до –25 °С. Москву же заденет лишь краешком. Тем не менее резкие понижения температуры будут случаться до конца марта и даже в первой половине апреля, когда столбики термометров могут опускаться до –10 °С.

Все похолодания будут короткими, успокоил эксперт в комментарии «Ридусу». К концу марта среднесуточная температура в столице вернётся к климатической норме и превысит +4 °С.

Ранее и в Гидрометцентре прогнозировали, что до 8 марта в Москве и области сохранится погода с мокрым снегом, гололедицей и небольшими осадками. После праздников, 9–10 марта, ожидается резкое похолодание — ночью до минус 10–15 градусов.