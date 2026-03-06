Политолог счёл стратегическим терпением бездействие Китая в иранском кризисе

То, что США называют бездействием Китая в иранском кризисе, на самом деле является стратегическим терпением. Такое мнение высказал политолог Павел Фельдман.

В комментарии 360.ru он напомнил, что КНР десятилетиями выстраивала систему энергобезопасности и накопила запасы нефти почти в 1,5 миллиарда баррелей. Этого хватит на 200 дней даже при полной остановке импорта. Наличие резервов даёт Пекину колоссальную фору, позволяя спокойно наблюдать за развитием событий. В случае обострения с иранской нефтью Китай может нарастить закупки у России — своего главного энергопартнёра.

Фельдман уверен: Пекин никогда не согласится на требования США отказаться от иранского и российского сырья. Для Китая это означало бы не просто смену поставщика, а потерю главного конкурентного преимущества — дешёвой энергии.

«На это не пойдёт ни один суверенный китайский лидер», — подчеркнул эксперт.

Политтехнолог Марат Баширов добавил, что у КНР сейчас достаточно запасов, поэтому говорить о «сидении сложа руки» было бы некорректно. По его словам, Китай уже остановил экспортные продажи нефтепродуктов, направляя переработанное сырьё только на внутренний рынок.

Если же КНР временно сократит закупки у Ирана из-за санкционных рисков, освободившуюся нишу займёт Россия, что принесёт дополнительный доход в бюджет. Москве, по мнению экспертов, сейчас важно действовать на опережение: углублять партнёрство с Пекином, наращивать поставки и форсировать технологическое развитие, чтобы снизить зависимость от глобальных потрясений.

В марте власти Китая временно запретили нефтеперерабатывающим заводам экспортировать бензин и дизель. По данным СМИ, решение связано с перебоями поставок сырья из-за войны в Иране. Компаниям предписано не заключать новые контракты и по возможности отменять уже согласованные — исключение сделано только для авиатоплива и бункерного топлива, а также для поставок в Гонконг и Макао. Мера призвана стабилизировать внутренний рынок.