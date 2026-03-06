Суд продлил домашний арест бывшему модели Тартановой, который снёс ей полчерепа
Анжелика до и после избиения. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / model_moskva__m, «Пусть говорят» / Первый канал
Никулинский районный суд Москвы продлил меру пресечения Дмитрию Кузьмину. Он проходит обвиняемым по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью модели Анжелике Тартановой. Об этом рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.
Обложка © Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
Мера пресечения в виде домашнего ареста продлена до 9 апреля 2026 года. Решение о продлении меры пресечения было принято в рамках рассмотрения материалов уголовного дела.
Напомним, что кубанская модель Тартанова пропала в декабре прошлого года. Как сообщали близкие, девушка вела активную жизнь в соцсетях, ежедневно публикуя новости, поэтому её внезапное молчание вызвало тревогу. Позже выяснилось, что она находится в больнице с тяжёлой черепно-мозговой травмой, полученной от ударов по голове, из-за которых перестала узнавать своего сына и родителей. Девушка лишилась половины головы, однако заключила мировое соглашение с обвиняемым по её делу.
