Суд продлил домашний арест бывшему модели Тартановой, который снёс ей полчерепа

Никулинский районный суд Москвы продлил меру пресечения Дмитрию Кузьмину. Он проходит обвиняемым по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью модели Анжелике Тартановой. Об этом рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

Обложка © Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Мера пресечения в виде домашнего ареста продлена до 9 апреля 2026 года. Решение о продлении меры пресечения было принято в рамках рассмотрения материалов уголовного дела.