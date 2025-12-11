Забыла сына и родителей: Избитая в Москве модель чуть не сбежала из клиники после трепанаций

Инста-модель Анжелика Тартанова, жестоко избитая предположительно своим бойфрендом, забыла о существовании своих родителей и 16-летнего сына. Об этом сообщает Mash со ссылкой на медицинские источники, знакомые с ходом лечения.

Девушка была доставлена в больницу 23 ноября с тяжёлыми травмами: ушибом мозга, кровоизлиянием и множественными гематомами. За 18 дней врачи стабилизировали её состояние, проведя две трепанации черепа. Послеоперационный период осложнялся галлюцинациями, судорогами и неадекватным поведением — пациентка срывала медицинские датчики и пыталась сбежать из больницы.

Сейчас Тартанову готовят к переводу в специализированный реабилитационный центр, где специалисты будут работать над возвращением её памяти. Врачи надеются, что воспоминания постепенно восстановятся, но не могут назвать точные сроки. Предполагаемый виновник избиения, её бойфренд Дмитрий, объявлен в розыск и ему грозит до 8 лет лишения свободы.