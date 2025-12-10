У модели Тартановой произошла частичная амнезия после жестокого избиения

У кубанской модели Анжелики, жестоко избитой в Москве, развилась частичная амнезия. Девушка, перенёсшая трепанацию черепа, с трудом говорит и почти не помнит обстоятельств нападения, пишет телеграм-канал Baza.

Несмотря на то, что пострадавшая в разговоре с близкими опровергла причастность своего ухажёра Дмитрия, правоохранители продолжают отрабатывать эту версию. Врачи прогнозируют, что на восстановление уйдёт не менее полугода, сейчас же её состояние всё ещё остаётся тяжёлым.