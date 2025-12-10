У модели Тартановой произошла частичная амнезия после жестокого избиения
У кубанской модели Анжелики, жестоко избитой в Москве, развилась частичная амнезия. Девушка, перенёсшая трепанацию черепа, с трудом говорит и почти не помнит обстоятельств нападения, пишет телеграм-канал Baza.
Несмотря на то, что пострадавшая в разговоре с близкими опровергла причастность своего ухажёра Дмитрия, правоохранители продолжают отрабатывать эту версию. Врачи прогнозируют, что на восстановление уйдёт не менее полугода, сейчас же её состояние всё ещё остаётся тяжёлым.
Об исчезновении модели в Москве сообщили накануне. Последний раз её видели 28 ноября в сопровождении незнакомого мужчины. Родные и близкие девушки заявили, что Анжелика всегда была активной в социальных сетях, ежедневно выкладывая сторис и фотографии, но с момента исчезновения перестала появляться в интернете. Вскоре стало известно, что она находится в больнице. Экс-бойфренду кубанской модели грозит 8 лет колонии.
