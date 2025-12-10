Путин в Индии
У модели Тартановой произошла частичная амнезия после жестокого избиения

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / model_moskva__m

У кубанской модели Анжелики, жестоко избитой в Москве, развилась частичная амнезия. Девушка, перенёсшая трепанацию черепа, с трудом говорит и почти не помнит обстоятельств нападения, пишет телеграм-канал Baza.

Несмотря на то, что пострадавшая в разговоре с близкими опровергла причастность своего ухажёра Дмитрия, правоохранители продолжают отрабатывать эту версию. Врачи прогнозируют, что на восстановление уйдёт не менее полугода, сейчас же её состояние всё ещё остаётся тяжёлым.

Кукла в реанимации. Роскошные подарки, побои и кома: что случилось с кубанской моделью

Об исчезновении модели в Москве сообщили накануне. Последний раз её видели 28 ноября в сопровождении незнакомого мужчины. Родные и близкие девушки заявили, что Анжелика всегда была активной в социальных сетях, ежедневно выкладывая сторис и фотографии, но с момента исчезновения перестала появляться в интернете. Вскоре стало известно, что она находится в больнице. Экс-бойфренду кубанской модели грозит 8 лет колонии.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

