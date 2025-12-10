Путин в Индии
10 декабря, 08:08

Экс-бойфренду кубанской модели Тартановой грозит 8 лет колонии за жестокое избиение

Обложка © Telegram / SHOT

Бывшему парню кубанской модели Анжелики Тартановой, которую он жестоко избил, теперь грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Молодой человек в данный момент находится в розыске, а его жертва — в реанимации с тяжёлой черепно-мозговой травмой. Следствие возбудило уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Об исчезновении модели в Москве сообщили накануне. Последний раз её видели 28 ноября в сопровождении незнакомого мужчины. Родные и близкие девушки заявили, что Анжелика всегда была активной в социальных сетях, ежедневно выкладывая сторис и фотографии, но с момента исчезновения перестала появляться в интернете. Вскоре стало известно, что она находится в больнице.

Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.

Мария Любицкая
