«Преданная» Литва предложила США использовать её территорию для операции в Иране
Флагманский корабль морской пехоты США USS Kearsarge в порту Клайпеды. Обложка © ТАСС / AP
Литва предложила Вашингтону использовать её территорию для размещения объектов, необходимых для тылового обеспечения американского контингента в конфликте на Ближнем Востоке. Об этом журналистам сообщил президент прибалтийского государства Гитанас Науседа. Предложение политика выглядит необычным, учитывая расстояние между Литвой и Ираном.
Обложка © Google Maps
«Как преданный и ответственный союзник Литва готова обсудить возможность разрешить США использовать свою территорию», — сказал он.
Науседа акцентировал внимание на том, что базы и объекты будут задействованы лишь для материально-технического обеспечения, исключая любую прямую военную составляющую.
Помимо этого, политик выразил убеждённость в том, что эскалация на Ближнем Востоке должна быть остановлена: силовые методы решения кризиса, по его словам, необходимо заменить дипломатическим диалогом и поиском мирных договорённостей.
Ранее главный советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите заявила, что Литва готова рассмотреть возможность отправки своих войск в Иран, если поступит соответствующий запрос от США. По её словам, к операции могут подключиться и другие союзники.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.