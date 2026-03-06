Владимир Путин
Регион
6 марта, 15:45

«Преданная» Литва предложила США использовать её территорию для операции в Иране

Флагманский корабль морской пехоты США USS Kearsarge в порту Клайпеды. Обложка © ТАСС / AP

Флагманский корабль морской пехоты США USS Kearsarge в порту Клайпеды. Обложка © ТАСС / AP

Литва предложила Вашингтону использовать её территорию для размещения объектов, необходимых для тылового обеспечения американского контингента в конфликте на Ближнем Востоке. Об этом журналистам сообщил президент прибалтийского государства Гитанас Науседа. Предложение политика выглядит необычным, учитывая расстояние между Литвой и Ираном.

Обложка © Google Maps

Обложка © Google Maps

«Как преданный и ответственный союзник Литва готова обсудить возможность разрешить США использовать свою территорию», — сказал он.

Науседа акцентировал внимание на том, что базы и объекты будут задействованы лишь для материально-технического обеспечения, исключая любую прямую военную составляющую.

Помимо этого, политик выразил убеждённость в том, что эскалация на Ближнем Востоке должна быть остановлена: силовые методы решения кризиса, по его словам, необходимо заменить дипломатическим диалогом и поиском мирных договорённостей.

«Готовы лучшее отдать»: Захарова высмеяла попытку Литвы выслужиться перед США в Иране
«Готовы лучшее отдать»: Захарова высмеяла попытку Литвы выслужиться перед США в Иране

Ранее главный советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите заявила, что Литва готова рассмотреть возможность отправки своих войск в Иран, если поступит соответствующий запрос от США. По её словам, к операции могут подключиться и другие союзники.

