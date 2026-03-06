Путин провёл совещание по повышению эффективности военной техники в зоне СВО

Президент России Владимир Путин провёл в Кремле совещание, посвящённое оценке опыта и повышению эффективности использования образцов военной техники в условиях специальной военной операции. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее Life.ru писал, что женщины-казачки активно участвуют в специальной военной операции, они служат в медицинских подразделениях, работают поварами, а также берут на себя все обязанности в тылу. В качестве примера атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов привёл разведывательную бригаду «Терек», где более трёх лет служит женщина с позывным Счастье, которую бойцы вспоминают добрым словом.