Путин провёл совещание по повышению эффективности военной техники в зоне СВО
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин провёл в Кремле совещание, посвящённое оценке опыта и повышению эффективности использования образцов военной техники в условиях специальной военной операции. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«В совещании приняли участие представители правительства, Совета безопасности, министерства обороны, Генерального штаба, командующие военными округами, а также руководители предприятий военно-промышленного комплекса», — уточнил Песков.
Участники встречи обсудили актуальные вопросы применения вооружений и пути совершенствования техники с учётом боевого опыта, полученного в ходе СВО.
Ранее Life.ru писал, что женщины-казачки активно участвуют в специальной военной операции, они служат в медицинских подразделениях, работают поварами, а также берут на себя все обязанности в тылу. В качестве примера атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов привёл разведывательную бригаду «Терек», где более трёх лет служит женщина с позывным Счастье, которую бойцы вспоминают добрым словом.
