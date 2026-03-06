Владимир Путин
6 марта, 14:59

Путин провёл совещание по повышению эффективности военной техники в зоне СВО

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин провёл в Кремле совещание, посвящённое оценке опыта и повышению эффективности использования образцов военной техники в условиях специальной военной операции. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В совещании приняли участие представители правительства, Совета безопасности, министерства обороны, Генерального штаба, командующие военными округами, а также руководители предприятий военно-промышленного комплекса», — уточнил Песков.

Участники встречи обсудили актуальные вопросы применения вооружений и пути совершенствования техники с учётом боевого опыта, полученного в ходе СВО.

Ранее Life.ru писал, что женщины-казачки активно участвуют в специальной военной операции, они служат в медицинских подразделениях, работают поварами, а также берут на себя все обязанности в тылу. В качестве примера атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов привёл разведывательную бригаду «Терек», где более трёх лет служит женщина с позывным Счастье, которую бойцы вспоминают добрым словом.

