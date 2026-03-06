Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 16:33

Зеленский обязал украинских водителей останавливаться во время минуты молчания

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

На Украине водителей обяжут останавливаться во время ежедневной минуты молчания. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский. Об этом сообщили в пресс-службе Верховной рады.

Согласно документу, церемония будет проходить каждое утро в 09:00. Она вводится как «ритуал благодарности, почтения и памяти». Предполагается, что в это время участники дорожного движения должны будут остановиться.

Органы государственной власти и местного самоуправления обязаны обеспечивать информирование о начале и завершении минуты молчания. Сообщения о её проведении должны звучать на предприятиях, в учреждениях и организациях.

«Блогер-патриот» сбежал с Украины после 188 дней стрима с минутой молчания, чтобы не загреметь в ВСУ
«Блогер-патриот» сбежал с Украины после 188 дней стрима с минутой молчания, чтобы не загреметь в ВСУ

Ранее Зеленский подписал закон, который позволяет эвакуировать детей с территорий активных или возможных боевых действий даже при отказе родителей. Документ, легализующий похищение ребят, направлен на защиту несовершеннолетних.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar