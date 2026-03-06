Проблема судоходства через Ормузский пролив уже решена, заявил Трамп

Проблема судоходства через Ормузский пролив уже решена, заявил президент США Дональд Трамп в интервью CNN. По его словам, это проищошло после уничтожения флота Ирана.

Ранее после сообщений о возможном закрытии Ормузского пролива через него прошло всего два танкера. Суда перевозили нефть и химикаты. Тем не менее Иран опроверг информацию о закрытии пролива, а глава иранского МИД Аббас Аракчи объяснил, что в настоящее время судоходство в проливе нарушено не из-за действий Ирана, а по причине отказа владельцев судов и танкеров отправлять свои корабли в этот регион из-за высоких рисков.