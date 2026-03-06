Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 17:19

Новак: Россия готова поставлять газ дружественным странам вместо Европы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fotokaleinar

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fotokaleinar

РФ готова перенаправить поставки газа из Европы в дружественные государства. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, российские компании уже обсуждают новые направления экспорта.

«И такие возможности есть, сегодня наши компании подтвердили это, уже ведут переговоры, и в ближайшее время объемы газа пойдут в другие страны», — заявил Новак.

Дмитриев связал экономические проблемы ЕС с отказом от газа из России
Дмитриев связал экономические проблемы ЕС с отказом от газа из России

Ранее президент Владимир Путин заявил, что России может быть выгодно быстрее прекратить поставки топлива европейским странам. По его словам, в Евросоюзе планируют поэтапно вводить ограничения вплоть до полного отказа от закупок российских энергоресурсов.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Энергетика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar