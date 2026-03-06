Новак: Россия готова поставлять газ дружественным странам вместо Европы

РФ готова перенаправить поставки газа из Европы в дружественные государства. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, российские компании уже обсуждают новые направления экспорта.

«И такие возможности есть, сегодня наши компании подтвердили это, уже ведут переговоры, и в ближайшее время объемы газа пойдут в другие страны», — заявил Новак.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что России может быть выгодно быстрее прекратить поставки топлива европейским странам. По его словам, в Евросоюзе планируют поэтапно вводить ограничения вплоть до полного отказа от закупок российских энергоресурсов.