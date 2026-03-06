Новак: Россия готова поставлять газ дружественным странам вместо Европы
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fotokaleinar
РФ готова перенаправить поставки газа из Европы в дружественные государства. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, российские компании уже обсуждают новые направления экспорта.
«И такие возможности есть, сегодня наши компании подтвердили это, уже ведут переговоры, и в ближайшее время объемы газа пойдут в другие страны», — заявил Новак.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что России может быть выгодно быстрее прекратить поставки топлива европейским странам. По его словам, в Евросоюзе планируют поэтапно вводить ограничения вплоть до полного отказа от закупок российских энергоресурсов.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.