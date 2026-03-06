Дзен представил проект о женщинах в стратегических профессиях

К 8 Марта платформа Дзен представила специальный проект о женщинах, работающих в разных профессиональных сферах. Среди них — гражданская авиация, городской транспорт, промышленность, высокие технологии и медиа.

Военкор. Фото © Проект Дзена «Моя смена»

Основой проекта стал документальный цикл «Моя смена». Он создан в поддержку национального проекта «Кадры». Серия рассказывает о женщинах, которые работают в стратегически важных отраслях. Героини делятся историями о своем профессиональном пути, ежедневной ответственности и карьерных решениях.

Авторы проекта показывают карьеру как пространство возможностей и развития. Также в цикле говорится о вкладе женщин в развитие ключевых отраслей и экономики страны. Документальные истории опубликованы в тематическом канале «8 марта». Там собраны новости СМИ и авторский контент о женщинах в профессиях.

Мастер литейного цеха. Фото © Проект Дзена «Моя смена»

Партнёрами проекта стали АНО «Национальные приоритеты», ПАО «Аэрофлот», АО «МАШ», ООО «Моторно», ГУП «Московский метрополитен», АО «Протон-ПМ», Госкорпорация «Ростех», АО «Коломенский завод» и «Мастерская новых медиа».

Ранее представительниц различных профессий в преддверии 8 Марта собрал в Кремле президент России Владимир Путин. Он поздравил россиянок с наступающим Международным женским днём и отметил их вклад в жизнь страны.