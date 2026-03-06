Ирану посоветовали ударить по «Шарлю де Голлю» для доказательства слабости НАТО

Гипотетический удар Ирана по французскому авианосцу «Шарль де Голль» может обнажить слабость НАТО и поставить под сомнение эффективность коллективной обороны альянса. Такой сценарий рассматривает «Военная хроника» в своём Telegram-канале.

По мнению авторов, уничтожение или даже повреждение корабля станет демонстрацией несовершенства военных технологий блока. Для США потеря одного такого судна из 11 — трагедия, но не катастрофа. Для Франции же «Шарль де Голль» — единственный атомный авианосец, и второго такого нет. Его выход из строя мгновенно лишит Париж статуса державы, способной проецировать авиационную мощь на дальние расстояния.

«К тому же, если авианосец будет потоплен, а НАТО не ответит наземной операцией (на которую у Европы сейчас нет ресурсов), Иран докажет всему миру, что коллективная оборона Альянса не работает. Это станет сигналом для других стран (Китая, России), что западный блок можно бить по частям, высекая некоторых членов НАТО по отдельности в «нейтральных» регионах», — говорится в сообщении.

Более того, Иран уже доказал эффективность своих дронов-камикадзе «Шахед» против баз в ОАЭ и Саудовской Аравии. Поражение атомного авианосца ракетами под прикрытием роя недорогих беспилотников потенциально может стать похоронами концепции дорогостоящих авианосных ударных групп. Это в свою очередь отразится не только на флотах НАТО, но и на активности авианосцев США.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее подтвердил, что отдал приказ о переброске авианосца «Шарль де Голль» вместе с ударной группой в Средиземное море. По его словам, дополнительные силы помогут защитить национальные интересы Франции и гарантировать безопасность её союзников.