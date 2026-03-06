Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

6 марта, 18:34

«Что было в голове у водителя?» В Курске тяжёлая техника проехала по могилам участников ВОВ

В Курске тяжёлая техника повредила захоронения участников Великой Отечественной войны во время реконструкции мемориала Памяти павших. Об инциденте сообщил губернатор области Александр Хинштейн.

«Что было в голове водителя, который тяжеленными колесами проехался по местам упокоения не просто людей, а наших героев, сложивших свои головы ради того, чтобы мы жили сегодня, — уму непостижимо!» — написал Хинштейн в телеграм-канале.

По словам главы региона, техника проехала по северо-западной части кладбища, где расположены захоронения фронтовиков. В результате несколько надгробий получили серьёзные повреждения.

Губернатор поручил подготовить материалы и передать их в прокуратуру для возбуждения уголовного дела по статье о повреждении воинских захоронений и мемориальных сооружений. Также власти намерены выяснить, где в момент происшествия находились ответственные за проведение работ.

Ранее в Новороссийске братская могила солдат Великой Отечественной войны была повреждена из-за атаки БПЛА. Также осколками посекло захоронения местных жителей — повреждены памятники и оградки.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Александр Хинштейн
  • Происшествия
  • Курская область
