В Узловой задержали сотрудника организации, в цехе которой обрушилась крыша

В Тульской области задержан сотрудник организации, на предприятии которой обрушилась крыша одного из цехов. По данным следствия, кровля не выдержала давления снежных масс. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

«В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Решается вопрос об избрании меры пресечения», — уточняет ведомство.

По предварительной версии следствия, обрушение кровли в цехе по производству металлоконструкций в Узловой произошло из-за халатности главного инженера. Трагедия случилась 4 марта на улице Заводской: не выдержав давления снежных масс, обрушилась кровля. В результате происшествия два работника погибли на месте.

Напомним, инцидент случился в городе Узловая на предприятии по производству металлоконструкций. Кровля обрушилась на площади 1200 квадратных метров из-за скопления снега и льда. По информации спасателей, в момент ЧП в цеху находились 42 человека. Сорок человек выбрались самостоятельно.