Минцифры предложило поднять плату за сохранение номера телефона до 250 рублей

В России могут пересмотреть стоимость услуги по сохранению телефонного номера при переходе к другому оператору связи. Соответствующий законопроект опубликовало Министерство цифрового развития.

Документом предлагается внести поправки в пункт 4 статьи 44 закона «О связи». Сейчас максимальная плата за использование сохранённого номера при заключении нового договора не может превышать 100 рублей. В ведомстве считают, что этот порог следует увеличить до 250 рублей.

В министерстве пояснили, что необходимость повышения связана с ростом потребительских цен. По данным Росстата, с 2013 по 2025 год индекс цен на услуги в России вырос в 2,5 раза.

«Однако размер платы абонента за использование сохранённого абонентского номера за указанный период не изменялся, что привело к образованию выпадающих доходов федерального бюджета», — сказано в пояснительной записке.

