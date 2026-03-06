В Австралии полиция проигнорировала жалобу девушки, позже сожжённой экс-супругом

В Австралии полицейские отказались регистрировать обращение девушки, которая вскоре стала жертвой жестокого убийства. Как сообщает news.com.au, речь идёт о 27-летней Келли Уилкинсон из Голд-Коста.

В апреле 2021 года бывший муж австралийки, американец Брайан Эрл Джонстон, напал на неё у собственного дома. Он нанёс женщине множественные ножевые ранения, облил её бензином и поджёг. Пострадавшая получила несовместимые с жизнью ожоги и скончалась. Экс-морпех США признал вину и был приговорён к пожизненному заключению. Однако теперь под следствием оказались и полицейские, которые могли бы предотвратить трагедию.

Как рассказала в суде сестра погибшей, 11 апреля, за девять дней до убийства, Келли вместе с ней пришла в полицейский участок, чтобы подать заявление о домашнем насилии. Однако сотрудник за стойкой посоветовал ей «успокоиться» и «дать Брайану передышку». Расстроенная женщина вернулась к машине и пересказала разговор сестре, а затем обзвонила родственников, делясь произошедшим.

Адвокат семьи Митч Ролингс заявил, что это была уже «третья упущенная возможность» полиции вмешаться. В итоге двое офицеров понесли наказание за ненадлежащее реагирование на жалобы Уилкинсон. Среди них оказался и старший детектив, который ранее отпустил Джонстона под залог после предъявления ему обвинений по четырём пунктам в изнасиловании.

Ранее первый Западный окружной военный суд приговорил к 23 годам лишения свободы Руслана Тимофеева, признанного виновным в дезертирстве и убийстве полицейского в Кингисеппе (Ленобласть) в апреле 2025 года. Суд постановил также взыскать с Тимофеева 5 млн рублей в пользу матери погибшего полицейского в качестве моральной компенсации. Преступление произошло в апреле 2025 года в городе Кингисепп, когда сотрудник полиции пытался задержать фигуранта. Тимофеев был признан виновным по совокупности преступлений — дезертирству и убийству.