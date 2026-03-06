Владимир Путин
6 марта, 20:33

В Австралии полиция проигнорировала жалобу девушки, позже сожжённой экс-супругом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Klepatckaya

В Австралии полицейские отказались регистрировать обращение девушки, которая вскоре стала жертвой жестокого убийства. Как сообщает news.com.au, речь идёт о 27-летней Келли Уилкинсон из Голд-Коста.

В апреле 2021 года бывший муж австралийки, американец Брайан Эрл Джонстон, напал на неё у собственного дома. Он нанёс женщине множественные ножевые ранения, облил её бензином и поджёг. Пострадавшая получила несовместимые с жизнью ожоги и скончалась. Экс-морпех США признал вину и был приговорён к пожизненному заключению. Однако теперь под следствием оказались и полицейские, которые могли бы предотвратить трагедию.

Как рассказала в суде сестра погибшей, 11 апреля, за девять дней до убийства, Келли вместе с ней пришла в полицейский участок, чтобы подать заявление о домашнем насилии. Однако сотрудник за стойкой посоветовал ей «успокоиться» и «дать Брайану передышку». Расстроенная женщина вернулась к машине и пересказала разговор сестре, а затем обзвонила родственников, делясь произошедшим.

Адвокат семьи Митч Ролингс заявил, что это была уже «третья упущенная возможность» полиции вмешаться. В итоге двое офицеров понесли наказание за ненадлежащее реагирование на жалобы Уилкинсон. Среди них оказался и старший детектив, который ранее отпустил Джонстона под залог после предъявления ему обвинений по четырём пунктам в изнасиловании.

Убийца матери шестерых детей на Урале попросился на её похороны

