Убийца матери шестерых детей на Урале попросился на её похороны

Обвиняемый в убийстве бывшей жены-медсестры из посёлка Рефтинский Свердловской области заявил, что любил её и хочет присутствовать на похоронах. Об этом рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых в беседе с РИА «Новости».

Представитель ведомства рассказал, что поручил сотрудникам асбестовского ИВС поинтересоваться у обвиняемого, хочет ли тот проститься с супругой и попросить прощения у её близких за содеянное. По словам Горелых, протрезвевший задержанный отреагировал на этот вопрос неожиданно бурно — расплакался

«Конечно, да. Я же её любил», – ответил он вопрос.

В разговоре со следователями обвиняемый также выразил сожаление в связи с произошедшем и говорил о раскаянии. Впрочем, сам полковник Горелых усомнился в глубине этих слёз, заметив, что шестерым осиротевшим дочерям погибшей такие запоздалые сантименты отца не облегчат боль.

«Горе, которое не вылечит ни время, ни возраст, ни любые покаяния озверевшего отца», – заключил представитель закона.

