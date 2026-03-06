Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 13:12

Убийца матери шестерых детей на Урале попросился на её похороны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skrypnykov Dmytro

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skrypnykov Dmytro

Обвиняемый в убийстве бывшей жены-медсестры из посёлка Рефтинский Свердловской области заявил, что любил её и хочет присутствовать на похоронах. Об этом рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых в беседе с РИА «Новости».

Представитель ведомства рассказал, что поручил сотрудникам асбестовского ИВС поинтересоваться у обвиняемого, хочет ли тот проститься с супругой и попросить прощения у её близких за содеянное. По словам Горелых, протрезвевший задержанный отреагировал на этот вопрос неожиданно бурно — расплакался

«Конечно, да. Я же её любил», – ответил он вопрос.

В разговоре со следователями обвиняемый также выразил сожаление в связи с произошедшем и говорил о раскаянии. Впрочем, сам полковник Горелых усомнился в глубине этих слёз, заметив, что шестерым осиротевшим дочерям погибшей такие запоздалые сантименты отца не облегчат боль.

«Горе, которое не вылечит ни время, ни возраст, ни любые покаяния озверевшего отца», – заключил представитель закона.

Зарезавший мать шестерых детей на Урале заявил, что «не сдержался»
Зарезавший мать шестерых детей на Урале заявил, что «не сдержался»

Напомним, на Урале мужчина насмерть зарезал ножом свою бывшую супругу, работавшую медсестрой. На допросе обвиняемый рассказал, что несколько раз ударил экс-жену ножом в шею и тело. По словам мужчины, он был недоволен разводом. Ранее его уже судили за избиения, кражи, угон автомобиля и нарушения ПДД. В ходе изучения соцсетей подозреваемого выяснилось, что он часто цитировал АУЕ*, а также публиковал экстремистские лозунги.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Движение АУЕ признано в России экстремистским и запрещено.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Криминал
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar