Убийца матери шестерых детей на Урале попросился на её похороны
Обвиняемый в убийстве бывшей жены-медсестры из посёлка Рефтинский Свердловской области заявил, что любил её и хочет присутствовать на похоронах. Об этом рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых в беседе с РИА «Новости».
Представитель ведомства рассказал, что поручил сотрудникам асбестовского ИВС поинтересоваться у обвиняемого, хочет ли тот проститься с супругой и попросить прощения у её близких за содеянное. По словам Горелых, протрезвевший задержанный отреагировал на этот вопрос неожиданно бурно — расплакался
«Конечно, да. Я же её любил», – ответил он вопрос.
В разговоре со следователями обвиняемый также выразил сожаление в связи с произошедшем и говорил о раскаянии. Впрочем, сам полковник Горелых усомнился в глубине этих слёз, заметив, что шестерым осиротевшим дочерям погибшей такие запоздалые сантименты отца не облегчат боль.
«Горе, которое не вылечит ни время, ни возраст, ни любые покаяния озверевшего отца», – заключил представитель закона.
Напомним, на Урале мужчина насмерть зарезал ножом свою бывшую супругу, работавшую медсестрой. На допросе обвиняемый рассказал, что несколько раз ударил экс-жену ножом в шею и тело. По словам мужчины, он был недоволен разводом. Ранее его уже судили за избиения, кражи, угон автомобиля и нарушения ПДД. В ходе изучения соцсетей подозреваемого выяснилось, что он часто цитировал АУЕ*, а также публиковал экстремистские лозунги.
* Движение АУЕ признано в России экстремистским и запрещено.