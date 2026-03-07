Правоохранительные органы Берлина инициировали разбирательство в отношении школьника, который во время демонстрации против возобновления обязательного призыва в Германии использовал плакат с нецензурным обращением к канцлеру Фридриху Мерцу. Об этом сообщает Bild со ссылкой на представителя полиции.

Массовые акции протеста школьников против нового закона о военной службе прошли в различных городах ФРГ в четверг. По данным организаторов, в них приняли участие около 50 тысяч человек. На транспарантах участников можно было заметить лозунги: «Фридриха Мерца — на фронт» и «Умной голове стальной шлем не идёт». Внимание полиции привлёк один из плакатов, содержание которого было признано выходящим за рамки приличий.

«Полицейские изъяли плакат и начали расследование. Обвинение звучит как клевета и оскорбление в адрес политических деятелей», — сказано в публикации. Выражение, использованное подростком в адрес канцлера, в Германии считается как минимум вульгарным.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев поинтересовался у немецкого канцлера Фридриха Мерца, знает ли тот местонахождение источников нефти и газа, которые спасли бы энергетику ФРГ от кризиса. Спецпредставитель президента РФ обратил внимание Мерца на отсутствие у Берлина внятной альтернативы прежним поставкам энергоресурсов. Он отметил, что страна столкнулась с кризисом из-за собственных неподготовленных решений.