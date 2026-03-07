Владимир Путин
Американские источники заявили о готовности КНР оказать помощь Ирану

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EQRoy

Китай может начать оказывать Ирану финансовую и военную поддержку. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники в разведслужбах США.

По данным журналистов, власти КНР хотят скорейшего прекращения конфликта на Ближнем Востоке. Это связано с перебоями в поставках энергоносителей из региона. В Вашингтоне полагают, что китайская сторона рассматривает возможность финансовой помощи Тегерану. Также Китай потенциально готов направить Ирану запчасти для создания ракетного вооружения, но проявляет осторожность.

Политолог счёл стратегическим терпением бездействие Китая в иранском кризисе
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подтвердил поддержку со стороны России и Китая. Глава иранского внешнеполитического ведомства прямо заявил, что Москва и Пекин поддерживают республику как на политическом уровне, так и иными способами.

Антон Голыбин
