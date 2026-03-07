Американские источники заявили о готовности КНР оказать помощь Ирану

Китай может начать оказывать Ирану финансовую и военную поддержку. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники в разведслужбах США.

По данным журналистов, власти КНР хотят скорейшего прекращения конфликта на Ближнем Востоке. Это связано с перебоями в поставках энергоносителей из региона. В Вашингтоне полагают, что китайская сторона рассматривает возможность финансовой помощи Тегерану. Также Китай потенциально готов направить Ирану запчасти для создания ракетного вооружения, но проявляет осторожность.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подтвердил поддержку со стороны России и Китая. Глава иранского внешнеполитического ведомства прямо заявил, что Москва и Пекин поддерживают республику как на политическом уровне, так и иными способами.