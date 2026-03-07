Огонь Паралимпийских игр 2026 года зажгли на церемонии открытия в Италии

В итальянской Вероне состоялась торжественная церемония открытия XIV зимних Паралимпийских игр. Главный символ соревнований — паралимпийский огонь — был зажжён на арене, дав начало крупнейшим стартам для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

В параде атлетов российскую сборную представили лыжница Анастасия Багиян и её ведущий Сергей Синякин, глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков и атташе Екатерина Пронина. Флаг страны пронесла итальянский волонтёр Анна. Как пояснили организаторы, такое решение было принято в связи с тем, что не все официальные знаменосцы смогли присутствовать на церемонии.

Соревнования продлятся до 15 марта. В них примут участие шесть российских атлетов. Важно отметить, что наши спортсмены выступят на Паралимпиаде с национальной символикой впервые за 12 лет.

Ранее российские паралимпийцы записали специальное видеообращение для поклонников. Спортсмены поблагодарили соотечественников за поддержку перед стартом соревнований. Они выходят на старт в статусе фаворитов в ряде дисциплин. Болельщики следят за подготовкой команды и желают подопечным удачи и новых рекордов.