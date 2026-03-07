В Дагестане спасли 20 человек при пожаре в жилом доме
Обложка © Life.ru
В Махачкале эвакуировали более 250 жильцов из многоквартирного дома по улице Даниялова, где произошло возгорание в шахте электроснабжения. Об этом сообщил замначальника главка МЧС по Дагестану Сабир Махмудов.
По предварительным данным, возгорание случилось в электрощитках. Несколько человек надышались дымом, им потребовалась медицинская помощь. Пожар ликвидировали.
«Благодаря своевременным и оперативным действиям удалось ликвидировать пожар в кратчайшие сроки. Эвакуировано 252 человека, 20 человек спасено», — отметил Махмудов.
Ранее сообщалось о возгорании в школе в Тюмени. Инцидент произошёл в кабинете труда на первом этаже. По предварительным данным, загорелся принтер. В результате пострадал один человек — учитель труда. Всех детей оперативно вывели из здания. После ликвидации пожара педагога доставили в больницу. Точное состояние пострадавшего неизвестно.
