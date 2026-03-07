Байден заявил, что забыл о Путине и Си Цзиньпине больше, чем другие узнают

Бывший президент США Джо Байден высказался о своих знаниях в отношении российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Произошло это в Чикаго на церемонии прощания с пастором Джесси Джексоном.

Байден заявил, что он забыл о действиях Владимира Путина и Си Цзиньпина больше, чем другие политики смогут узнать. Он начал рассказывать о встречах с российским руководством, но затем сменил тему.

«Я больше забыл о том, что делает Путин и Си, чем эти парни и большинство узнают», — сказал бывший американский лидер.

Ранее официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт раскритиковала политику Джо Байдена. Она назвала передачу оружия Украине глупым и неразумным решением бывшего президента. На брифинге Ливитт заявила, что в предыдущий президентский цикл страной управлял некомпетентный лидер. По её словам, Байден бесплатно раздал много лучшего американского вооружения другой стране. Нынешний лидер США Дональд Трамп, по информации пресс-секретаря, придерживается иного подхода.