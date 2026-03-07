Владимир Путин
7 марта, 00:54

В Киеве в четвёртый раз за ночь прозвучали взрывы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryzhkov Oleksandr

В украинской столице в четвёртый раз за ночь прозвучали взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Такой информацией делится украинский телеканал «Общественное».

«В Киеве снова слышны звуки взрывов», — сказано в публикации СМИ.

В момент инцидента в городе действовало предупреждение о воздушной опасности, что подтверждает онлайн-карта украинского министерства цифровой трансформации. Детали и возможные последствия атак в настоящее время выясняются.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили беспилотник Вооружённых сил Украины, летевший на столицу. По его словам, в настоящее время на месте падения обломков работают экстренные службы.

