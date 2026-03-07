Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 марта, 05:11

Расчёт «Мста-Б» поразил пункт временной дислокации ВСУ в Херсонской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Byrka

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Byrka

Военнослужащие группировки войск «Днепр» Вооружённых сил России нанесли удар по временному расположению украинских формирований на правом берегу Днепра в Херсонской области. Такой информацией делится Министерство обороны России.

Как сообщили в ведомстве, расчёт орудия «Мста-Б» получил задачу поразить пункт временной дислокации противника, который закрепился в домах частного сектора.

«После первого пристрелочного выстрела, расчёт получил корректировку от подразделения БПС, операторы которого корректировали работу с воздуха. После повторного наведения, расчёт точными попаданиями уничтожил пункт временной дислокации, а также живую силу ВСУ», — сказано в заявлении.

За ночь расчёты ПВО сбили 124 украинских дрона над регионами России
За ночь расчёты ПВО сбили 124 украинских дрона над регионами России

Ранее подразделения Вооружённых сил Украины в Харьковской области лишились поставок продовольствия. Имеющиеся на позициях запасы пришли в негодность из-за талой воды. В результате находящиеся в Харьковской области подразделения 22-й ОМБР практически полностью лишились поставок.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Политика
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar