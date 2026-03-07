Военнослужащие группировки войск «Днепр» Вооружённых сил России нанесли удар по временному расположению украинских формирований на правом берегу Днепра в Херсонской области. Такой информацией делится Министерство обороны России.

Как сообщили в ведомстве, расчёт орудия «Мста-Б» получил задачу поразить пункт временной дислокации противника, который закрепился в домах частного сектора.

«После первого пристрелочного выстрела, расчёт получил корректировку от подразделения БПС, операторы которого корректировали работу с воздуха. После повторного наведения, расчёт точными попаданиями уничтожил пункт временной дислокации, а также живую силу ВСУ», — сказано в заявлении.

Ранее подразделения Вооружённых сил Украины в Харьковской области лишились поставок продовольствия. Имеющиеся на позициях запасы пришли в негодность из-за талой воды. В результате находящиеся в Харьковской области подразделения 22-й ОМБР практически полностью лишились поставок.