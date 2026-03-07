Глава МИД Италии опозорился, объявив 31 февраля датой начала атаки на Иран

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни допустил ошибку в публичном выступлении. Инцидент произошёл во время его отчёта в парламенте страны. Видеозапись выступления опубликовало парламентское телеагентство. В ходе выступления Таяни объявил 31 февраля датой начала атаки на Иран.

«Я должен сказать, что данные и время (начала операции. — Прим. Life.ru) совершенно очевидны. Обстрелы начались в субботу, 31 февраля», — сказал Таяни.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал Испанию «лузером». В интервью он объяснил это нежеланием Мадрида предоставлять свои военные базы для нужд Пентагона. Ещё одной причиной он назвал отказ Испании наращивать оборонный бюджет до 5% ВВП. Республиканец заявил, что Вашингтон не намерен далее сотрудничать с Мадридом как с командным игроком. По его словам, испанская сторона заняла недружелюбную позицию по отношению к НАТО.